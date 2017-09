Barcelona kan pas in 2018 weer beschikken over Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor Barcelona. De aankoop van 105 miljoen euro raakte zaterdag geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Getafe (1-2 winst). Zondag maakt de club bekend dat de Franse aanvaller zeker drieënhalf tot vier maanden nodig heeft om volledig te herstellen van zijn zware hamstringblessure.

Dembélé raakte zaterdag al na 24 minuten geblesseerd. Al snel werd duidelijk dat het een serieuze blessure betrof. Zondag maakt Barcelona via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller dit kalenderjaar niet meer in actie komt door een scheur in zijn hamstring. Dembélé wordt nog deze week geopereerd in Finland en mist vervolgens belangrijke wedstrijden in de Champions League en de competitieduels met onder meer Real Madrid en Atlético Madrid.

Dembélé werd de afgelopen transferperiode voor 105 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund. In Camp Nou moest hij Neymar doen vergeten. De Braziliaanse aanvaller verkaste voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain.