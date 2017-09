‘Als je Kramer nú passeert, heb je er de rest van het seizoen niets meer aan’

Feyenoord ging afgelopen woensdag hard onderuit in de groepsfase van de Champions League tegen een oppermachtig Manchester City (0-4). Vier dagen later staat de topper in de Eredivisie tegen PSV alweer op het programma. Mario Been, ex-trainer van de Rotterdammers, is benieuwd hoe de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst voor de dag verschijnt. Been is met name benieuwd of Van Bronckhorst de geblesseerde Nicolai Jörgensen opnieuw vervangt door Michiel Kramer.

"Ik denk wel dat Feyenoord extra gebrand is. Maar ze moeten zich beiden revancheren, natuurlijk. PSV heeft ook dramatisch gespeeld vorige week, tegen sc Heerenveen", zegt Been in aanloop naar de kraker in gesprek met FOX Sports. PSV ging vorige week zondag op bezoek in Friesland met 2-0 onderuit en moet het door een rode kaart van Hirving Lozano tegen Feyenoord zonder de Mexicaan doen.

Aan de kant van Feyenoord ontbreekt Jörgensen met een hamstringblessure. Tegen Manchester City was Kramer zijn vervanger, maar zijn spel leverde hem veel kritiek op. "Het is de tweede spits, dat heeft Gio altijd uitgesproken”, aldus Been. “Als je hem nú passeert voor bijvoorbeeld Sam Larsson, geef je Kramer dusdanig een knauw en een brevet van onvermogen dat je de rest van het seizoen niets meer aan hem hebt. Dus ik denk dat hij wel gaat spelen."

"Meer benieuwd ben ik naar wie er rechtsback gaat spelen”, vervolgt Been, die Sofyan Amrabat tegen the Citizens in actie zag. “Amrabat deed het daar goed, maar ik weet niet of hij goed genoeg kan verdedigen tegenover Jürgen Locadia.”