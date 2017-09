Meest ervaren Engelse manager houdt rekening met einde van loopbaan

De trainerscarrière van Harry Redknapp is mogelijk ten einde. De ervaren oefenmeester werd zaterdag ontslagen bij Championship-club Birmingham City als gevolg van de slechte seizoensstart: de club verloor de laatste zes wedstrijden en staat voorlaatste. Redknapp, die pas in april van dit jaar was aangesteld, weet niet of hij nog doorgaat als hoofdtrainer.

"Er is een goede kans dat mijn carrière erop zit. Ik betwijfel ten zeerste of het nog eens gaat gebeuren", doelt Redknapp in gesprek met de BBC op een nieuwe klus als manager. "Ik ben een realist. Als ik ergens nodig ben om een jonge trainer te helpen, zou ik dat prachtig vinden. Dat deed ik ook bij Derby County met Darren Wassall. Dat was een mooie tijd." Redknapp was een van de drie trainers in het Engelse profvoetbal die zaterdag werd ontslagen. Hetzelfde gold voor Gary Caldwell bij Chesterfield en Michael Brown bij Port Vale. Redknapp leeft mee met zijn collega's.

"Ik heb vooral medelijden met de andere trainers in de lagere divisies die hun baan zijn kwijtgeraakt. Voor hen is het moeilijker om op de ladder te klimmen, terwijl ik het geluk heb gehad dat ik op de ladder heb mogen staan", beseft de zeventigjarige Engelsman. Hij vindt het wel zonde dat Birmingham zo snel is overgegaan tot een ontslag. "Ik nam het roer over bij een ploeg die vorig seizoen 2 keer won in 25 wedstrijden. Ze waren niet goed genoeg. Helaas konden we niet de spelers halen die ik wilde en daarna kwamen opeens veel spelers. Op de eerste speeldag maakten zes spelers hun debuut, dus dat maakte het al moeilijk."

"Het is jammer dat ik niet de kans heb gekregen om het af te maken, maar die krijg je niet zo gauw meer", erkent Redknapp. De trainersloopbaan van de geboren Londenaar beslaat in totaal 1393 officiële wedstrijden. Daarmee is hij de meest ervaren Engelse manager die momenteel nog actief is. Fransman Arsène Wenger is wereldwijd koploper van de actieve trainers, met 1647 duels achter zijn naam. Redknapp was in het verleden trainer bij Bournemouth, West Ham United, Portsmouth, Southampton, opnieuw Portsmouth, Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers, het nationale elftal van Jordanië en Birmingham.