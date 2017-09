Gustafson woest na vijfde nederlaag op rij: ‘A fucking shit game’

Roda JC Kerkrade ging zaterdagavond voor de vijfde keer onderuit in de Eredivisie. Willem II was in Limburg met 1-3 te sterk en binnen een half uur hadden de bezoekers al drie keer gescoord. Simon Gustafson, die dit seizoen door Roda gehuurd wordt van Feyenoord, was na afloop woest over het spel van zijn ploeg.

“A fucking shit game. Sorry voor mijn woordkeus, maar ik kan er niks anders van maken. Er klopte gewoon helemaal niks van aan onze kant. Als wij op honderd procent spelen, dan gaan wij wedstrijden winnen. Maar tot nu toe hebben wij voor mijn gevoel alleen nog maar op zeventig procent gespeeld”, zegt de Zweed in gesprek met Voetbal International. Hij constateert dat de Limburgers op alle vlakken afgetroefd werden door Willem II.

“Misschien zijn het de zenuwen, ik weet het niet. We hebben heus wel kwaliteit, maar kwaliteit is óók om die op het juiste moment te demonstreren”, vervolgt Gustafson, die stelt dat Roda van Willem II kan winnen als de Limburgers spelen zoals ze kunnen. “Ook ik was shit. Maar ik was niet bang of nerveus, ik wilde mezelf laten zien. Ik kan niet voor anderen praten. Maar ik vind: je moet altijd het veld opstappen met het gevoel dat je beter bent dan de tegenstander, zelfs als je dat eigenlijk niet bent.”

“Als je de kleedkamer uitgaat met de overtuiging dat je zult verliezen, dan zal dat ook gebeuren. Ik heb het idee dat bij ons dat laatste aan de orde is. We zijn bang, durven de bal niet te spelen, maken kinderlijke fouten”, besluit de huurling van Feyenoord. Na vijf wedstrijden staat Roda zonder punten onderaan in de Eredivisie. Gustafson scoorde tot dusver twee keer in het shirt van de Limburgers.