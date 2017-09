Zondag, 17 September 2017

Paris Saint-Germain houdt winterse monsterverkoop

Radja Nainggolan en Saúl Ñiguez maken volgend jaar zomer kans op een transfer naar Manchester United. José Mourinho is de zoektocht naar een geschikte vervanger van Michael Carrick. (Daily Mirror)

Barcelona gaat in elk geval in januari geen werk meer maken van de komst van Philippe Coutinho. Dat heeft alles te maken met het feit dat hij inmiddels Champions League-minuten voor Liverpool heeft gemaakt. (The Sun)

Paris Saint-Germain gaat in januari afscheid nemen van diverse spelers. Julian Draxler, Angél Di Maria en Lucas Moura staan voor een vertrek uit de Franse hoofdstad. (Mundo Deportivo)

Liverpool heeft nog geen aanstalten gemaakt om het contract van Daniel Sturridge open te breken. Manager Jürgen Klopp wil eerst zien of hij dit seizoen kan bouwen op de blessuregevoelige aanvaller. (The Independent)

Dele Alli is met Tottenham Hotspur in gesprek over een nieuw contract, waarmee hij tot de topverdieners van de club gaat behoren. Hij kan voor nog eens vier volle seizoenen tekenen en komt ver boven een wekelijkse vergoeding van 113.000 euro. (The Sun)