Koeman: ‘PSV is er niet in geslaagd om kwaliteit in het elftal te brengen’

Zowel PSV als Feyenoord heeft wat recht te zetten in de eerste topper van het Eredivisie-seizoen. De Eindhovenaren gingen vorige week met 2-0 onderuit tegen sc Heerenveen, terwijl de ploeg van trainer Giovanni van Brockhorst midweeks kansloos verloor van Manchester City: 0-4. Ronald Koeman ziet de Rotterdammers desondanks winnen in Eindhoven.

“Ik denk dat het er niet zo mee te maken heeft wat er deze week gebeurd is. Feyenoord is 99 van 100 keer kansloos tegen Manchester City”, zegt Koeman in gesprek met FOX Sports. Manchester City won zaterdagmiddag ook met 0-6 van Watford. “Zij zijn gewoon vele klassen beter dan Feyenoord, daar was geen beginnen aan. Ik verwacht niet dat het negatieve consequenties voor Feyenoord heeft in dat opzicht.”

“Ik denk dat ze nog steeds de sterkste ploeg hebben en dat ze dat in Eindhoven zullen laten zien. Ik ben niet onder de indruk van PSV, laat ik het zo zeggen”, vervolgt de manager van Everton zijn verhaal. Koeman is niet te spreken over het elftal van de Eindhovenaren. “Ik denk dat PSV er niet in geslaagd is om kwaliteit in het elftal te brengen, op meerdere plaatsen.”

“Ik zie van een afstand dat er, misschien bewust, wat meer jeugd gebracht moet worden. Maar je moet je afvragen of het talent dat er in Amsterdam is, er ook in Eindhoven is”, concludeert Koeman, die er niet van overtuigd is dat het talent in Eindhoven al klaar is voor het eerste elftal. “Talent moet klaar zijn, moet goed zijn, moet veelbelovend zijn. Dat zie ik in Eindhoven veel te weinig. Ik vind Feyenoord op dit moment veel verder dan PSV.”