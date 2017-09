Coutinho doorbreekt stilzwijgen: ‘Het was een moeilijke maand voor mij’

Philippe Coutinho stond zaterdagmiddag tegen Burnley voor het eerst dit seizoen in de basis bij Liverpool. De Braziliaan had afgelopen zomer zijn zinnen gezet op een transfer naar Barcelona, maar the Reds weigerden om de middenvelder van de hand te doen. Tegenover ESPN Brazil geeft Coutinho aan dat hij graag naar Spanje wilde vertrekken.

“Wat er precies is gebeurd? Ik heb een aanbieding van een andere club gekregen. Soms ben je geïnteresseerd in zo'n aanbieding en soms ook niet. In mijn geval, en dat weet iedereen, was ik geïnteresseerd, net als mijn familie. Het was een moeilijke maand voor mij”, zegt Coutinho, voor wie Barcelona naar verluidt 140 miljoen euro overhad. Diverse aanbiedingen werden echter door Liverpool van tafel geveegd.

“Nu die moeilijke maand voorbij is, focus ik me op mijn prestaties bij Liverpool. Ik wil er een mooi jaar van maken en het team helpen. Zoals ik al vaker heb gezegd: het is een enorme eer dat zo'n grote club mij een aanbieding doet. Maar het is ook een enorme eer om voor Liverpool te spelen, een wereldberoemde club”, vervolgt de Braziliaan zijn verhaal. “Nu ik nog voor deze club speel zal ik elke wedstrijd alles geven, zoals ik altijd heb gedaan.”