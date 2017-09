Huntelaar: ‘Natuurlijk zie ik de wedstrijden van Oranje voorbijkomen’

Het is nog onduidelijk wie er zondagmiddag in de wedstrijd tegen ADO Den Haag in de spits zal spelen bij Ajax. Klaas-Jan Huntelaar scoorde dit seizoen al drie keer, terwijl Kasper Dolberg het net nog niet wist te vinden. De 34-jarige routinier praat geregeld met Dolberg over diens vormcrisis, zo zegt hij tegen de NOS.

“Je lost het alleen niet met heel veel praten op, je moet het gewoon doen. Het moment komt vanzelf. Dat moment kan zondag al komen”, zegt Huntelaar in een interview met de NOS. “Je moet je ding blijven doen, dezelfde energie en gretigheid in de wedstrijd gooien als altijd. Dan komen de momenten vanzelf. Je moet op het juiste moment toeslaan. Zo werkt het bij mij ook altijd.”

Door de goede seizoenstart werd Huntelaar zelfs al in verband gebracht met een oproep voor Oranje. “Ik focus me op het volgende moment, zo sta ik er altijd in. Natuurlijk zie ik de wedstrijden van Oranje voorbijkomen. Maar we zien het wel”, stelt de routinier. Het lijkt er niet op dat Ajax-trainer Marcel Keizer in Den Haag met Dolberg én Huntelaar gaat spelen. Volgens Huntelaar maakt het niet zoveel uit in welk systeem er gespeeld wordt.

“Bij Schalke heb ik ook in allemaal verschillende systemen gespeeld”, vertelt Huntelaar. “Het gaat erom hoe je als team die posities bespeelt. Het systeem is vooral een belangrijk punt als je stilstaat, daar zal je niet zo veel van merken als je eenmaal bezig bent. Dan zoek je de ruimtes en de goede vorm.”