‘Ik vind Lacazette een goede speler, maar Morata wordt een absolute ster’

Voor Arsenal staat zondagmiddag de topper tegen Chelsea op het programma. Beide ploegen haalden afgelopen zomer een spits binnen: the Gunners versterkten zich met Alexandre Lacazette, terwijl Álvaro Morata naar het westen van Londen vertrok. Paul Merson is laaiend enthousiast over de Spaanse aanwinst van Chelsea.

“Ik vind Lacazette een goede speler, maar Morata gaat uitgroeien tot een absolute ster in de Premier League. Hij is echt een topspeler, iemand uit een andere categorie”, zegt Merson in gesprek met Sky Sports. “Ik zag hem als invaller in het veld komen in de eerste competitiewedstrijd tegen Burnley. Zelfs in die vijftien minuten maakte hij zoveel indruk op me.”

“Je ziet in vijftien minuten al dat hij zoveel kan, dat je denkt: wow, hij kan er wat van. Dat had ik vijf keer in vijftien minuten”, vervolgt de oud-speler van onder meer Arsenal, Aston Villa en Middlesbrough zijn verhaal. “Begrijp me niet verkeerd, ik vind Lacazette ook een goede speler. Maar als ik de keuze zou hebben tussen Morata en Lacazette, zou ik de voorkeur aan Morata geven.”