Puntloos Roda JC verwacht ‘nog helemaal niets’ van publiekslieveling

Roda JC Kerkrade verloor zaterdagavond ook het vijfde competitieduel, thuis met Willem II (1-3). De eerdere vier ontmoetingen van het team van Robert Molenaar gingen eveneens verloren en zodoende staat de teller nog immer op nul punten. "We brachten te weinig kwaliteit, zowel verdedigend als aan de bal", zo zag de oefenmeester in.

"Het staat als een paal boven water dat we meer kwaliteit moeten leveren", vertelde Molenaar in gesprek met FOX Sports. Hij is er niet van overtuigd dat zijn selectie het benodigde herbergt. "We gaan kijken of die kwaliteit er is. We hebben een aantal wedstrijden gehad waarin we tot de conclusie zijn gekomen dat we te weinig kwaliteit hebben."

Oude bekende Sanharib Malki, die afgelopen week aansloot bij de training, is vooralsnog geen oplossing. "Hij staat nog aan het begin van de zes weken voorbereiding. We kunnen nog helemaal niets van hem verwachten." De 33-jarige Syrische spits speelde van 2011 tot 2013 voor de Limburgers, en maakte in twee jaar tijd 42 doelpunten.

Malki zit nu zonder club en regelde via technisch directeur Harm van Veldhoven dat hij mee kan trainen bij Roda JC. HIj hoopt zich met Syrië te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Rusland. Syrië speelt in oktober in de play-offs tegen Australië.