Faber lacht om apart ‘Cruijff-moment’: ‘Lekkere rugdekking op juiste moment’

Technisch manager Ron Jans bekeek zaterdagavond samen met algemeen directeur Hans Nijland achter de dugout van FC Groningen het einde van de uitwedstrijd tegen NAC Breda (2-1). De twee oogden bezorgd. Het voorval riep herinneringen op aan een moment in 1980, toen Ajax-coach Leo Beenhakker op de bank gezelschap kreeg van Johan Cruijff. De 'elftalleider' kwam van de tribune af om aanwijzingen te geven.

"Het voelde prima. Lekkere rugdekking op het juiste moment", zo vertelde Faber met een lach, tegen de NOS. "Het is geen probleem. We hebben goed contact met elkaar, voor en na de wedstrijd, en we moeten er samen uit zien te komen. Bij elkaar blijven, dat is het enige wat je kan doen. Iedereen wordt erbij betrokken. Iedereen mag meepraten, meedenken. Uiteindelijk moeten we er wel voor dat de resultaten beter worden."

FC Groningen won slechts één van de eerste vijf competitieduels en staat voorlopig op vijf punten. Faber benadrukte dat Jans, Nijland en hijzelf zich druk maken om de sportieve malaise. "Het zit op dit moment tegen. Daar maken we ons zeker druk om. We moeten ervoor zorgen dat we dit kantelen. Dat moeten we donderdag voor elkaar zien te krijgen", zo verwees hij naar de bekerwedstrijd tegen Hercules.

Jans was zich voor de camera van FOX Sports van geen kwaad bewust. "Dit is betrokkenheid van allemaal", zei de oefenmeester. "Dat doen we elke week. Dus als je het elke week weer gaat vragen, krijg je iedere week hetzelfde antwoord."