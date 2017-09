‘Dat heb ik de spelers ook gezegd, het zijn een stel schijtbakken’

Heracles Almelo begon het nieuwe seizoen in de Eredivisie met een verrassende zege op Ajax (2-1). De ploeg van John Stegeman boekte daarna geen enkele overwinning meer. Aan de ontmoetingen met sc Heerenveen en Excelsior hielden de Almeloërs een punt over, maar daarna werd verloren van Feyenoord en zaterdag van PEC Zwolle (2-1).

Youness Mokhtar scoorde tweemaal voor de Zwollenaren. De defensie van Heracles wist zich geen raad met de dribbels van de aanvaller. "Ik kook echt van woede. Normaal val ik m'n groep niet snel af. maar ik kan ze vanavond (zaterdag, red.) wel wat verwijten", zo vertelde de oefenmeester van Heracles in gesprek met Tubantia. "We begonnen uitstekend aan de wedstrijd, maar bij het eerste omschakelmoment lag de bal direct in het netje. Dat was dramatisch verdedigd."

Stegeman baalde ervan dat de defensie naar achteren liep en de voorhoede naar voren, waardoor het middenveld in een veel te grote ruimte speelde. "Na de 1-1 was het eerste wat we deden gelijk weer achteruit huppelen. Dat verwijt ik de groep. Dat heb ik ze ook gezegd. Een stel schijtbakken zijn het." Mokhtar passeerde tal van verdedigers, alvorens hij de winnende treffer maakte. "Ik ben niet van het schoppen, maar de 2-1 was lachwekkend verdedigen."