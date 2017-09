‘Captain van Verenigde Staten Onder-20 gaat via Engeland tóch naar PSV’

Erik Palmer-Brown heeft een principe-akkoord met Manchester City over een contract tot medio 2022, zo schrijven diverse Engelse media. Media in de Verenigde Staten gaven eerder deze maand al aan dat de twintigjarige verdediger op weg was naar Engeland, maar inmiddels zouden de betrokken partijen officieus op een lijn zitten wat betreft een winterse transfer.

Palmer-Brown werd deze zomer met Ajax en PSV in verband gebracht. De Eindhovense club grijpt mogelijk niet naast de verdediger van Sporting Kansas City. Manchester City zal overwegen om de captain van Verenigde Staten Onder-20 uit te lenen aan PSV zodra hij in januari de overstap naar het Etihad Stadium maakt, zo klinkt het. Dat heeft alles te maken met het feit dat hij in Engeland niet in aanmerking komt voor een werkvergunning.

Palmer-Brown, die in het verleden werd verhuurd aan het tweede van FC Porto, is momenteel gestald bij Swope Park Rangers, een club uit de tweede divisie van de Verenigde Staten. Ook Chelsea, Real Betis en Paris Saint-Germain werden aan het Amerikaanse toptalent gelinkt.