Winnende Dost scoort niet onder toeziend oog van Cristiano Ronaldo

Sporting Portugal mag zich voorlopig alleen koploper van Portugal noemen. Onder toeziend oog van ex-speler Cristiano Ronaldo, die zondag zijn laatste wedstrijd schorsing bij Real Madrid uitzit, zegevierde het team van Jorge Jesus met 2-0 over Tondela. Sporting heeft nu achttien punten uit zes duels. Stadsgenoot Benfica, dat zaterdag met 2-1 van Boavista verloor, heeft vijf punten minder en FC Porto kan zondag ook op achttien punten komen.

De openingstreffer in het Estadio José Alvalade viel na elf minuten spelen. Sporting, met Bas Dost in de basisopstelling, kreeg een vrije trap op twintig meter van het doel en het was Jérémy Mathieu die de bal heerlijk achter doelman Claudio Ramos schoot. Het was voor de ex-speler van onder meer Barcelona zijn eerste treffer in het tenue van os Leoes.

Dost kreeg vlak na rust een aanslag van Ricardo Costa verwerken, maar kon de wedstrijd hervatten. De Nederlander verscheen echter niet op het scorebord. Twintig minuten voor tijd verdubbelde Bruno Fernandes de voordelige marge van de thuisploeg; hij mikte de bal van afstand in de bovenhoek en bepaalde de eindstand.