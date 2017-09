Gepasseerde Strootman getuige van fraaie avond Dzeko, Florenzi en Moreno

AS Roma heeft voor eigen publiek geen fout gemaakt tegen Hellas Verona. Dankzij een 3-0 zege heeft de ploeg van Eusebio Di Francesco zes punten verzameld in drie duels. Assistent-bondscoach Ruud Gullit van Oranje was te gast bij de wedstrijd en ontmoette voorafgaand aan het duel Francesco Totti. Het werd bovendien een fraaie avond voor Alessandro Florenzi, die in oktober 2016 zijn kruisband afscheurde en in februari 2017 opnieuw. Hij maakte na bijna een jaar zijn rentree en luisterde die op met een assist. Kevin Strootman werd gepasseerd ten faveure van Lorenzo Pellegrini, die het goed deed.

Voorafgaand de wedstrijd was een waarschuwing afgegeven voor noodweer en dat bleek terecht, maar toch vond de wedstrijd doorgang. In de eerste anderhalve minuut had Pellegrini al voor het verschil kunnen zorgen: de uithaal van de middenvelder werd door keeper Nicolas met de vingertoppen verwerkt. Hellas had de 0-5 nederlaag tegen Fiorentina van vorige week in het achterhoofd en wilde niet weer vroeg op achterstand komen. Nicolas moest nog eens ingrijpen na een poging van Edin Dzeko, terwijl Cengiz Ünder na een heerlijke pass van Radja Nainggolan de paal trof.

Ruud Gullit ontmoet Francesco Totti en bezoekt het duel van AS Roma met Hellas Verona. Fantastic game! #asroma #gullit #oranje Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 16 Sep 2017 om 1:05 PDT

Via de Belg was het halverwege de eerste helft toch raak. Stephan El Shaarawy vond Nainggolan na een vloeiende aanval en de middenvelder stond vrij in het strafschopgebied: 1-0. Het mooiste moment van de eerste helft voor Roma vond echter bij de 2-0 plaats. Alessandro Florenzi kapte aan de rechterflank zijn bewaker uit en leverde een afgemeten voorzet op Edin Dzeko, die ongehinderd binnenknikte. Voor zover de wedstrijd nog niet beslist was, zorgde Dzeko daar na een uur voor. De Bosniër verlengde een pass van Aleksandar Kolarov en zette Roma op 3-0.

Door een rode prent voor Samuel Souprayen na een overtreding op Pellegrini werd het alleen maar lastiger voor de bezoekers. Cengiz kreeg na een indrukwekkende sprint een kans op de 4-0, maar was niet zuiver in de afronding. Dzeko was dicht bij een hattrick: hij nam de bal ineens op de slof en schoot naast. Aan de overzijde werd een treffer van Hellas afgekeurd wegens buitenspel en dus bleef de marge drie. Roma herstelde zich zodoende na de 1-3 nederlaag tegen Internazionale van vorige week. Tien minuten voor tijd maakte Héctor Moreno nog zijn debuut als invaller.