Atlético start met zege in nieuw stadion van 311 miljoen euro

Atlético Madrid heeft de openingswedstrijd van het Wanda Metropolitano met een overwinning op Málaga opgeluisterd. Het team van Diego Simeone zegevierde zaterdagavond dankzij een treffer van Antoine Griezmann: 1-0. De Fransman is zodoende de allereerste doelpuntenmaker in een stadion dat alle betrokken partijen 311 miljoen euro heeft gekost. Het nog ongeslagen Atlético heeft acht punten uit vier speeldagen verzameld.

In de eerste helft was Atlético weliswaar duidelijk de bovenliggende partij, maar de beste kans in de eerste 45 minuten was voor de bezoekers. In de 36e minuut stond Gonzalo Castro aan de basis van een counter, waarna Borja Bastón zijn hielen liet zien aan Diego Godín en hij Jan Oblak uiteindelijk tot een uitstekende redding dwong. Simeone kon niet tevreden zijn over de eerste helft van los Colchoneros, die in de laatste meters niet scherp genoeg waren en daardoor het matte Málaga niet konden pijnigen.

Het was aan Roberto Jiménez te danken dat Málaga niet al snel in de tweede helft tegen een achterstand aankeek. Pogingen van Filipe Luis en Koke waren een prooi voor de keeper, die na een uur spelen tóch de 1-0 moest incasseren. Na een geweldige actie van Ángel Correa aan de rechterkant was het Griezmann die de eerste treffer in de nieuwe thuishaven voor zijn rekening nam. Atlético speelde het restant van de wedstrijd professioneel uit, al kwam de thuisploeg goed weg toen Oblak een geweldige reactie op een schot van Diego Rolán had.