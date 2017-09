Uitblinkende Mokhtar gidst PEC Zwolle voorbij Heracles Almelo

Met twee doelpunten was Youness Mokhtar zaterdagavond de grote man aan de zijde van PEC Zwolle. De Zwollenaren wonnen met 2-1 van Heracles Almelo, waardoor de ploeg van trainer John van 't Schip momenteel op de vierde plaats staat in de Eredivisie. PEC Zwolle pakte tien punten uit de eerste vijf wedstrijden.

PEC Zwolle kende in het duel met Heracles Almelo een droomstart. Al binnen drie minuten spelen ontdeed Youness Mokhtar zich van Robin Pröpper, waarna hij Heracles-doelman Bram Castro met een schot in de verre hoek verschalkte: 1-0. Binnen het kwartier had PEC Zwolle de marge al kunnen verdubbelen, maar een kopbal van Mustafa Saymak zeilde net langs de kruising. Even later werd een schot van Ryan Thomas geblokt.

Pas na een half uur spelen was er een kans aan de andere kant te noteren. Een inzet van Paul Gladon dwong PEC-doelman Diederik Boer tot een redding. Vlak voor rust leek Pröpper de gelijkmaker op het scorebord te zetten, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens een overtreding. In de tweede helft was het spel van beide kanten wat rommeliger, waardoor er minder grote kansen te noteren waren.

Snel na rust kreeg Heracles via Kristoffer Peterson een kans, maar zijn poging in de korte hoek werd gered door Boer. Even later schoot Mokhtar van behoorlijke afstand op de vuisten van Heracles-doelman Castro. Reuven Niemeijer verscheen na ruim een uur spelen in kansrijke positie, maar adequaat handelen van Boer voorkwam dat hij voor de gelijkmaker kon zorgen.

Toch kwam Heracles Almelo een kwartier voor tijd op gelijke hoogte. Een vrije trap van Jamiro Monteiro werd door Stef Nijland van richting veranderd, waardoor Boer kansloos was. PEC Zwolle liet het er echter niet bij zitten en creëerde direct twee goede kansen, via Mokhtar en Saymak. Uiteindelijk trok de thuisploeg in de slotfase toch nog aan het langste eind. Na een lange solo kwam Mokhtar in het strafschopgebied terecht, waarna hij van dichtbij geen fout maakte en de 2-1 op het scorebord zette.