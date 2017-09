Actie Jans baart opzien: ‘Het is oncollegiaal en gezagsondermijnend’

FC Groningen verloor zaterdagavond met 2-1 op bezoek bij NAC Breda en de kritiek op trainer Ernest Faber zwelt daardoor aan. Daardoor was het opvallend dat Ron Jans, technisch manager bij de Groningers, zich vlak voor het einde van de wedstrijd aan de rand van het veld meldde. Hugo Borst vindt de actie van Jans schandalig.

“Als nu iemand de schijn moet vermijden dat-ie zich bemoeit met de technische staf, dan is het wel Ron Jans”, zegt Borst bij het programma De Eretribune van FOX Sports. “Hoe kan hij dit nu doen? Misschien heeft hij er een plausibele verklaring voor. Onbegrijpelijk, zo'n oude rot in het vak. Zou hij het zelf leuk hebben gevonden?”

“Het is oncollegiaal en gezagsondermijnend, tenzij Jans nog met een verklaring komt. Maar ik kan hem niet verzinnen”, besluit Borst. Jans was zich in gesprek met FOX Sports van geen kwaad bewust. "We zijn er bij uitwedstrijden altijd bij. Dat heeft niks te maken met Ernest Faber of met andere dingen. Dit is betrokkenheid bij het team, niet speciaal een steuntje. Dat doen we elke week."

"Dus als je dit elke week gaat vragen, krijg je iedere week hetzelfde antwoord. We tonen betrokkenheid, want we winnen en verliezen met zijn allen", stelt de technisch manager van FC Groningen. Mede dankzij twee treffers van Rai Vloet won NAC Breda van de Groningers, die met vijf punten uit de eerste vijf wedstrijden een teleurstellende seizoenstart kennen.