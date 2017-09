NAC Breda wint voor het eerst sinds maart 2015 weer in de Eredivisie

NAC Breda heeft de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In eigen huis versloeg de ploeg van trainer Stijn Vreven FC Groningen met 2-1, mede dankzij twee treffers van Rai Vloet. Het betekent voor NAC de eerste zege in de Eredivisie sinds 20 maart 2015, toen er met 3-4 gewonnen werd bij FC Utrecht.

NAC Breda kent geen al te sterke seizoenstart en pakte slechts één punt uit de eerste vier wedstrijden. FC Groningen wasniet bepaalde favoriete tegenstander van de club uit Breda, want van de laatste elf wedstrijden tegen de Groningers werd er geen enkele gewonnen. NAC-trainer Stijn Vreven stelde Arno Verschueren, Karol Mets en Thomas Agyepong op in plaats van James Horsfield, Fabian Sporkslede en Paolo Fernandes.

De thuisploeg begon scherp aan het duel met FC Groningen, maar de bezoekers zorgden voor het eerste gevaar. Een schot van Ajdin Hrustic werd door Mets geblokt. Al snel viel aan de andere zijde ook de eerste kans te noteren. Een kopbal van Menno Koch ging over het vijandige doel. Even later schoot Agyepong namens NAC in het zijnet, terwijl Tom van Weert voor de bezoekers een grote kans kreeg. De spits van FC Groningen raakte de bal echter niet goed en schoot naast.

Thierry Ambrose gaat het kopduel met Samir Memisevic aan.

In het slot van het eerste bedrijf moest FC Groningen-doelman Sergio Padt nog tweemaal reddend optreden na pogingen van Agyepong en Manu García. Na rust kwamen de bezoekers iets beter voor de dag, wat al snel resulteerde in een kans voor Mimoun Mahi. Toch kwam NAC Breda binnen het uur spelen op voorsprong. Een splijtende pass van Angeliño bracht Vloet in stelling, die raak schoot vanaf de rand van het strafschopgebied: 1-0.

Drie minuten later was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Agyepong zette knap door, waarna de bal werd opgepikt door Vloet. Van dichtbij schoot de middenvelder zijn tweede doelpunt van de avond binnen. NAC leek op rozen te zitten, maar Mahi bracht de spanning na 69 minuten spelen terug in de wedstrijd. De spits plukte een lange bal van Ruben Jenssen in één keer uit de lucht, waarna NAC-doelman Mark Birighitti de inzet alleen nog kon toucheren. Na de aansluitingstreffer gingen de gasten op zoek naar de gelijkmaker, maar beste mogelijkheden bleven voor NAC Breda.

Kansen voor Vloet en García leverden echter niet de derde NAC-treffer op. Mahi leek in de slotminuut nog voor de gelijkmaker te zorgen, maar zijn treffer werd geannuleerd vanwege buitenspel. Daardoor reist de ploeg van trainer Ernest Faber zonder punten terug naar Groningen.Ondertussen zal het alarmfase één zijn bij de Groningers, want met vijf punten uit vijf wedstrijden kent de club een teleurstellende seizoenstart.