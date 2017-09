Willem II heeft in duel der puntloze ploegen genoeg aan wervelende start

Willem II is niet langer puntloos in de Eredivisie. De Noord-Brabanders trokken zaterdagavond fel van leer tegen Roda JC Kerkrade en de uitstekende start bleek genoeg voor de zege. Het stond na een halfuur 0-3 voor Willem II; de thuisploeg deed vervolgens iets terug, maar kwam niet dichterbij dan 1-3. Wel mazzelde Willem II toen een doelpunt van Roda JC na rust ogenschijnlijk ten onrechte werd afgekeurd.

Roda JC en Willem II waren voorafgaand aan de onderlinge ontmoeting samen met FC Twente de enige nog puntloze ploegen in de Eredivisie. Het werd al gauw duidelijk dat de Limburgers op nul zouden blijven staan, want al na een halfuur leidde het bezoek uit Tilburg met 0-3. Het eerste doelpunt had al na een minuut kunnen vallen, maar Hidde Jurjus keerde de inzet van Etien Velikonja. Lang hoefden Willem II en diezelfde Velikonja echter niet te wachten op het openingsdoelpunt. De Sloveen kopte na vier minuten fraai raak en zorgde daaree voor de 0-1. Daar nam Willem II geen genoegen mee.

Roda JC oogde buitengewoon kwetsbaar en dus rook de ploeg van Erwin van de Looi bloed. Het werd al gauw 0-2 via Fran Sol. De Spanjaard profiteerde van defensief geschutter bij de thuisploeg, stond oog in oog met doelman Jurjus en twijfelde geen moment. Sol evenaarde Gonzalo García García (13 doelpunten) als de op een na doeltreffendste Spanjaard in de Eredivisie ooit, achter Manuel Sánchez Torres (55). Velikonja deed Willem II vervolgens nog meer pijn door zijn tweede van de avond te maken na een fraaie steekpass van Thom Haye.

Mikhail Rosheuvel was tien minuten voor rust nog dicht bij de 1-3, maar schoot in het zijnet. Diezelfde Rosheuvel slaagde er in de blessuretijd van de eerste helft toch in om de spanning terug te brengen: na een counteraanval werd zijn schot van richting veranderd en zeilde de bal binnen. Vlak na rust leek het zelfs 2-3 te worden door een eigen doelpunt van Jordens Peters na een voorzet van Gyliano van Velzen, maar volgens de grensrechter had de bal de doellijn gepasseerd voorafgaand die voorzet. Uit camerabeelden bleek dat in ieder geval niet onomstotelijk.

In de tweede helft drong Roda JC aanvankelijk aan, maar het ging ook bij de bezoekers niet zo goed als in de eerste helft. Willem II zag een mogelijkheid om de aansluiting te vinden en probeerde het onder meer via Dani Schahin en Haye. Eerstgenoemde kreeg verreweg de beste mogelijkheid van het tweede bedrijf na een goed uitgespeelde aanval, maar na een voorzet vanaf de rechterflank trof de Duitser de lat. Aan de overzijde keerde Jurjus een schot van Fernando Lewis met de voet, waardoor het duel nog niet beslist was. De score veranderde desondanks niet meer.