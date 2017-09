Tottenham Hotspur komt opnieuw niet tot winnen op Wembley

Tottenham Hotspur is in eigen huis niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel tegen Swansea City. The Spurs waren weliswaar de betere ploeg tegen de bezoekers uit Wales, maar wisten de muur die the Swans hadden opgesteld niet te slechten. Het is voor het eerst sinds januari 2016 dat Tottenham Hotspur in een thuiswedstrijd niet tot scoren komt.

Vooraf zagen de statistieken er voor Swansea City, waar Mike van der Hoorn in de basiself begon en Leroy Fer als invaller in het veld kwam, niet al te rooskleurig uit. Tottenham Hotspur verloor nog nooit van the Swans in de Premier League, terwijl alle thuiswedstrijden tegen de club uit Wales door the Spurs in winst werden omgezet. Afgelopen week versloeg Tottenham Hotspur op eigen veld Borussia Dortmund met 3-1 in de eerste wedstrijd van het hoofdtoernooi van de Champions League.

Het was tegen Swansea City te zien dat Tottenham Hotspur midweeks had gespeeld. The Spurs hadden weliswaar meer balbezit, maar lieten niet al teveel zien in de eerste 45 minuten. Verder dan een schot van Dele Alli en een gevaarlijke vrije trap van Harry Kane kwam de thuisploeg eigenlijk niet. Swansea City loerde vooral op de omschakeling en had één kansrijk moment via Tammy Abraham, maar die actie resulteerde niet in een echte kans.

Eric Dier protesteert bij scheidsrechter Mike Dean.

Na rust bleef Tottenham Hotspur nadrukkelijk zoeken naar een gaatje in de defensie van Swansea City. De thuisploeg had gemiddeld zo’n zeventig procent balbezit, maar the Swans hielden stand op Wembley. Zo pareerde doelman Lukasz Fabianski een inzet van Heung-Min Son. De rebound kwam bij Moussa Sissoko terecht, die de bal klaarlegde voor Harry Kane. Zijn schot kwam op de lat terecht. Even later werd een kopbal van Kane knap uit het doel getikt door Fabianski. Bovendien had de thuisploeg mogelijk een strafschop verdiend toen de bal tegen de hand van Martin Olsson werd geschoten.

Tottenham Hotspur slaagde er echter niet in om de muur van Swansea City te slechten, ondanks dat Kane in de slotfase nog een gevaarlijk schot loste. Ook kansen voor invaller Fernando Llorente en Kieran Trippier leverden geen doelpunt op. Zo hebben the Spurs dit seizoen nog altijd niet gewonnen op Wembley in de Premier League. Eerder dit seizoen werd er gelijkgespeeld tegen Burnley en verloren van Chelsea.