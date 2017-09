Man City dendert door: ‘Dit is zó goed, zeker na het duel met Feyenoord’

Josep Guardiola is trots op zijn elftal. Manchester City veegde zaterdag op Vicarage Road de vloer aan met Watford (0-6) en heeft een indrukwekkend doelsaldo over de laatste drie officiële duels: vijftien doelpunten voor en nul tegen. Volgens Guardiola kan doelsaldo aan het eind van de rit een belangrijke rol spelen, dus de trainer is blij met de doelpuntendrang van zijn ploeg. Collega Marco Silva van Watford wijst echter naar arbitrale fouten.

"Dit was zó goed, zeker na een uitwedstrijd in de Champions League", doelt Guardiola voor de camera van de BBC op het gewonnen duel met Feyenoord. "We speelden als een team. We zijn hier zeer gelukkig mee." Guardiola vergelijkt de vorm van Manchester City met wedstrijden die hij leidde in Spanje. "Ik heb het geluk gehad dat ik trainer van Barcelona heb mogen zijn en met die club speelden we veel fantastische wedstrijden. Maar ook deze week barst van de doelpunten. We hebben onze stijl gevonden."

"We zijn in staat om korte passes te versturen en onze opkomende backs zorgen voor veel energie in de ploeg. Bovendien bieden de spelers die van de bank komen ons altijd iets extra's", bewierookt Guardiola zijn spelers. Ook opvallend is dat Manchester City in de laatste drie officiële wedstrijden geen enkel doelpunt hoefde te incasseren. Dat feit doet Guardiola deugd. "Een clean sheet is het gevolg van het controleren van een wedstrijd. Je moet tot het laatste moment gefocust zijn, want doelsaldo kan belangrijk worden."

Volgens trainer Marco Silva van Watford hadden twee treffers van de bezoekers niet mogen tellen. "We wisten dat het een zware wedstrijd zou worden voor ons. Het eerste en derde doelpunt van City was buitenspel. Het was dus geen normale wedstrijd. Nathaniel Chalobah had recht op een strafschop", doelt de Portugees op een overtreding van Kyle Walker die door arbiter Anthony Taylor werd gemist. "Het zat ons niet mee. City verdient de drie punten en wij proberen als team te leren. We mogen geen fouten maken, maar het wordt met deze beslissingen wel heel moeilijk."