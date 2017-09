Robben zoekt geplaagde Ribéry op na goal: ‘We hebben een speciale relatie’

Arjen Robben maakte zaterdagmiddag namens Bayern München de 2-0 tegen 1.FSV Mainz 05. Na de treffer zocht de Nederlander ploeggenoot Franck Ribéry op, die door trainer Carlo Ancelotti op de bank gehouden werd. De Fransman kwam afgelopen week in opspraak en Robben wilde zodoende duidelijk maken dat Bayern alle spelers nodig heeft om mee te doen om de prijzen.

Ribéry moest afgelopen week op het matje komen bij de clubleiding van Bayern. De Franse aanvaller werd in de Champions League-wedstrijd door Ancelotti vlak voor tijd naar de kant gehaald en was het daar duidelijk niet mee eens. Eenmaal aan de kant trok Ribéry zijn shirt uit en smeet het kledingstuk vervolgens op de bank.

“Er is veel over die wissel gezegd. Maar hij is een zeer belangrijke speler voor ons”, zegt Robben na in gesprek met de Tageszeitung. De aanvaller werd na een uur spelen vervangen door Ribéry. Bayern München won uiteindelijk met 4-0 van Mainz. “Als we prijzen willen winnen, hebben we spelers als Ribéry nodig. Het was mooi om de goal met hem te vieren.”

“Het was een spontane actie. We hebben een speciale relatie, we spelen al acht jaar samen en begrijpen elkaar heel erg goed op het veld. Mijn manier van juichen was een teken, hij is een hele belangrijke speler”, besluit de Nederlandse aanvaller zijn verhaal. Ancelotti zei op de persconferentie na afloop van het duel met Mainz dat hij dacht dat er sprake was van een weddenschap tussen Ribéry en Robben.