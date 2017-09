‘Conflict dreigt bij Vitesse: Fraser ventileert ergernis over bemoeienissen’

Bij Vitesse dreigt een conflict, zo schrijft De Gelderlander zaterdagavond. De irritatie bij trainer Henk Fraser over bepaalde 'krachten' binnen de club zou alsmaar toenemen. Fraser merkt dat anderen zich willen bemoeien met het technisch beleid bij de club, al wil hij die problematiek niet bevestigen. Dat er ergerniswekkende zaken spelen, ontkent Fraser echter niet.

De zaak zou al spelen sinds de verloren wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. Fraser geeft aan dat er sprake is van een goede samenwerking met technisch directeur Mohammed Allach, maar wil zich niet uitlaten over de invloed van eigenaar Alexander Chigirinsky of de raad van commissarissen. Het is daarom onduidelijk aan welke personen Fraser zich precies ergert, maar intern zou hij zijn ergernis al meermaals hebben uitgesproken.

Vitesse heeft een rumoerige transferzomer achter de rug, met het vertrek van belangrijke spelers als Ricky van Wolfswinkel en Marvelous Nakamba en de komst van onder meer Tim Matavz, Bryan Linssen en Thulani Serero. Na vier duels heeft Vitesse negen punten verzameld en draait de club bovenin mee. Donderdag lieten de Arnhemmers een zege uit handen glippen tegen Lazio in de groepsfase van de Europa League (2-3).