Klopp teleurgesteld: ‘Ik ben boos over het resultaat, het is onze eigen schuld'

Liverpool kwam zaterdagmiddag in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Burnley. The Reds waren op Anfield weliswaar de betere ploeg, maar wisten die dominantie niet om te zetten in een winnende treffer. Manager Jürgen Klopp was na afloop dan ook niet te spreken over het resultaat.

“Ik ben niet blij”, wordt Klopp tijdens de persconferentie na afloop van het duel geciteerd door verschillende Engelse media. “Ik ben boos over het resultaat, maar ik ben tevreden over ons spel. Het is onze eigen schuld. We waren dominant, een fantastische houding. We speelden goed en creëerden zeven goede kansen, maar we scoorden maar één keer.”

“Wanneer je op doel schiet, gaat het niet over verdedigen”, vervolgt de Duitse manager zijn verhaal. “Hun doelman had een aantal uitstekende reddingen. We hebben tijdens mijn periode hier nog nooit zo goed tegen Burnley gespeeld. In het verleden zaten we niet lekker in de wedstrijd, maar vandaag zag ik veel vloeiende bewegingen. We moeten het punt meenemen en verder gaan op deze lijn.”

Liverpool had tegen Burnley maar liefst 35 doelpogingen. In de laatste drie wedstrijden hebben the Reds gemiddeld 72 procent balbezit gehad, maar slechts één van die duels werd gewonnen. Burnley pakte voor het eerst sinds 1974 een punt op Anfield. Toch betekende het punt tegen the Clarets het duizendste punt voor Liverpool in de Premier League.