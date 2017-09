Ontketende Falcao zet unieke prestatie over laatste veertig jaar neer

Radamel Falcao is dit seizoen niet te stoppen. De Colombiaan loodste AS Monaco zaterdag naar een 3-0 zege op Strasbourg, door een assist en twee doelpunten te verzorgen. De teller staat dit seizoen op negen competitiegoals en daarmee is Falcao de eerste speler in veertig jaar die na zes duels in de Ligue 1 minstens acht keer scoorde. Monaco staat op gelijke hoogte met Paris Saint-Germain, maar de Parijzenaars hebben wel een duel tegoed.

Opnieuw maakte Terence Kongolo geen deel uit van de wedstrijdselectie van Monaco. De thuisploeg was voor rust meermaals dicht bij een openingsdoelpunt, maar schoten van Falcao, Rachid Ghezzal en Stevan Jovetic leverden niet het gewenste resultaat op; doelman Bingourou Kamara keepte een goede eerste helft. Vlak voor rust was er voor hem echter geen houden aan, toen Rony Lopes bij de tweede paal eenvoudig kon binnentikken. De aandacht van Strasbourg ging uit naar Falcao, die de assist gaf op zijn geheel vrijstaande ploeggenoot.

Na de onderbreking was het de beurt aan de Colombiaan zelf om toe te slaan. Falcao dook pal voor het doel op en werd gevonden door linksback Jorge, waarna het voor de spits een koud kunstje was om de marge te verdubbelen. Enorm geklungel van Kader Mangane leidde halverwege het tweede bedrijf tot de 3-0. De aanvoerder van de bezoekers raakte de bal onder druk van Falcao volledig verkeerd, verloor zijn evenwicht en zag vanaf de grond hoe Falcao afstormde op het doel om de eindstand te bepalen.