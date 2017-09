City scoort vijftien keer binnen een week; Liverpool herstelt zich niet

Er staat geen maat op Manchester City. De ploeg van Josep Guardiola won een week geleden met 5-0 van Liverpool, klopte Feyenoord woensdag met 0-4 en was zaterdag veel te sterk voor Watford: 0-6. Sergio Agüero was goed voor een hattrick voor de nieuwe koploper van Engeland. Manchester City staat na vijf duels op dertien punten; zondag kan Manchester United langszij komen. Liverpool bleek niet hersteld na de ontluisterende nederlaag in het Etihad Stadium van vorige week, want thuis tegen Burnley bleven the Reds steken op 1-1.

Watford - Manchester City 0-6

In De Kuip leidde het team van Guardiola halverwege met 0-3 en dat was ook op Vicarage Road het geval. Watford hield het nog wel langer uit dan Feyenoord, maar keek na 27 minuten ook aan tegen een achterstand. Agüero stond op de juiste plek om binnen te koppen in de linkerhoek na een afgemeten vrije trap van Kevin De Bruyne. Daardoor hijgt Agüero in de nek van Robin van Persie, die ooit negen uitduels op rij scoorde als basisspeler in de Premier League; Agüero staat nu op acht. De Argentijn sloeg enkele minuten later opnieuw toe, nadat Daryl Janmaat zich eenvoudig liet aftroeven door Gabriel Jesus en de bal via David Silva terechtkwam bij Agüero: 0-2.

Agüero stond volledig vrij op de doellijn; Watford was zoek gespeeld. Nog voor de onderbreking maakte Gabriel Jesus er zelf 0-3 van. De Braziliaan werd in buitenspelpositie bediend door Agüero, maar mocht verder en rondde gedecideerd af. De wedstrijd was al lang en breed gespeeld, maar Watford kwam na rust beduidend sterker voor de dag. De thuisploeg probeerde iets terug te doen en bij Manchester City liepen de aanvallen een stuk minder vloeiend. Toch werd het nog 0-4 dankzij een kopbal Nicolás Otamendi en het vijfde doelpunt kwam op naam van Agüero. Een strafschop van Raheem Sterling betekende de 0-6; de aanvaller was zelf neergehaald in het strafschopgebied door Christian Kabasele.

Liverpool - Burnley 1-1

Bij de thuisploeg ontbrak Georginio Wijnaldum in de basis, die rust kreeg van Jürgen Klopp, maar Philippe Coutinho verscheen wel voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Liverpool begon fel aan de wedstrijd en leek de eerste ploeg te worden die zou scoren, maar het doelpunt viel na 27 minuten aan de andere kant. In het strafschopgebied kreeg Scott Arfield de bal voor zijn voeten en de middenvelder schoot feilloos raak. The Reds waren niet lang aangeslagen, want twee minuten later was het al weer gelijk. Een pass van achteruit werd aangenomen voor Mohamed Salah en de van AS Roma overgekomen vleugelaanvaller schoot in de zestien met links hard raak: 1-1. Liverpool was na rust de dominante ploeg en kreeg vijf minuten voor tijd de kans op de voorsprong, maar de invallen Dominic Solanke trof met zijn inzet de lat. Door het gelijke spel heeft Liverpool nu acht punten uit vijf wedstrijden en staat daarmee vijfde.

Newcastle United - Stoke City 2-1

Na een gelijkopgaande openingsfase opende Newcastle na negentien minuten de score. Op een afgemeten voorzet van Matt Ritchie kon Christian Atsu bij de tweede paal de 1-0 binnenschieten. Newcastle kreeg vertrouwen na het doelpunt en nam het initiatief. Stoke, met Erik Pieters en Bruno Martins Indi in de basis, stichtte voor rust via Xherdan Shaqiri gevaar, maar Rob Elliot had een uitstekende redding in huis. De Zwitser was na de thee wel trefzeker. Vanaf een meter of 25 dribbelde de linkspoot naar binnen en met een droge schuiver passeerde hij Elliot nu wel: 1-1. Newcastle nam na 69 minuten wederom de voorsprong en dat was voldoende voor de overwinning. Na een hoekschop van Ritchie kopte Lascelles de 2-1 binnen.

West Bromwich Albion - West Ham United 0-0

De hoogtepunten in de eerste helft waren op een hand te tellen. Geen enkele speler of ploeg nam in de eerste 45 minuten het heft in eigen handen. Het bezoek uit Oost-Londen was na een half uur spelen wel heel dicht bij de 0-1. Pedro Obiang zag zijn schot vanaf een meter of veertig op de lat belanden, boven Ben Foster. Ook in de tweede helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht, al had West Ham meer balbezit, maar de toeschouwers op The Hawthorns kregen opnieuw geen waar voor hun geld. West Ham verzamelde zodoende het vierde punt van het seizoen, de helft van het aantal van WBA.

Huddersfield Town - Leicester City 1-1

Beide ploegen konden het publiek niet te vermaken in de eerste helft. De thuisploeg genoot het meeste balbezit, maar wist, behoudens een mogelijkheid van Laurent Depoitre in de openingsfase, Leicester-doelman Kasper Schmeichel niet te testen. Ook Jonas Lössl hield zijn doel schoon. Direct na rust was het wel raak. Na Harry Maguire eenvoudig weggezet te hebben, bleef Depoitre koel in de één-op-één situatie met Schmeichel: 1-0. Enkele minuten later kreeg Leicester al weer dé kans op de gelijkmaker, nadat er een strafschop werd toegekend na een overtreding op Andy King. Jamie Vardy ontfermde zich over het buitenkansje en faalde niet: 1-1. De levendige openingsfase van de tweede helft werd voorgezet in het vervolg van de wedstrijd, maar ondanks mogelijkheden voor beide ploegen werd er niet meer gescoord.