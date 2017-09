Robben vertolkt hoofdrol voor overtuigend Bayern; Jonker gaat onderuit

Bayern München heeft zich hersteld van de verrassende 2-0 nederlaag bij TSG Hoffenheim van vorige week. In eigen huis was de regerend kampioen zaterdagmiddag veel te sterk voor FSV Mainz 05: het werd 4-0, mede door een doelpunt van Arjen Robben. De Nederlander vertolkte ook bij het openingsdoelpunt een hoofdrol, maar kreeg die treffer uiteindelijk niet op zijn naam. Tegelijkertijd boekten ook FC Augsburg, Schalke 04 en VfB Stuttgart overwinningen. Andries Jonker ging met VfL Wolfsburg onderuit in Stuttgart.

Bayern München - FSV Mainz 05 4-0

Bayern wilde de nederlaag tegen Hoffenheim gauw wegspoelen en begon voor eigen publiek sterk. Al binnen elf minuten zorgde Robben voor de voorsprong, alhoewel het doelpunt op naam kwam van Thomas Müller. Zijn schot werd in het strafschopgebied van richting veranderd door Robben en daarom was keeper René Adler kansloos. Diezelfde Robben dacht even later een doelpunt van Kingsley Coman voor te bereiden, maar diens schot spatte uiteen op de lat. Niet veel later werd het alsnog 2-0 en ditmaal was het doelpunt wel volledig van de Nederlander.

Robben werd gelanceerd door Joshua Kimmich, ontsnapte aan de verdediging en koos oog in oog met Adler voor een koel stiftje. Daarmee zorgde Robben halverwege de eerste helft direct voor de ruststand. Na de onderbreking werd het nog erger voor Mainz, want Müller stelde Robert Lewandowski met een knappe assist in staat om voor zijn man te komen en van dichtbij binnen te tikken. De Pool werd dertien minuten voor tijd ook bediend door Kimmich en knikte raak bij de tweede paal. Bayern heeft nu negen punten verzameld uit vier wedstrijden; koploper Hannover 96 staat op tien.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1-2

Bij Eintracht was een basisplek weggelegd voor Jonathan de Guzmán en Jetro Willems, terwijl Jeffrey Gouweleeuw aan de aftrap verscheen bij de bezoekers. Bij rust stond het 0-1 door toedoen van Philipp Max, die na twintig minuten verraste met een indraaiende vrije trap vanaf de flank. De bal werd door niemand getoucheerd en zeilde fraai binnen in de verre hoek. In de tweede helft vergrootte invaller Francisco Caiuby de marge met een wonderschoon afstandsschot, dat binnenzeilde in de bovenhoek via de onderkant van de lat. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, al bracht Luka Jovic de spanning terug met een kopbal na een corner. Het zou echter bij 1-2 blijven.

Werder Bremen - Schalke 04 1-2

Na een gelijkwaardige openingsfase, waarin beide ploegen niet gevaarlijk wisten te worden, opende de thuisploeg na twintig minuten de score. Een hoekschop kon niet goed weggewerkt worden door Schalke en daarvan profiteerde Ludovic Sané optimaal: 1-0. Lang kon Werder niet genieten van de voorsprong, want twee minuten later was de stand alweer 1-1 na een ongelukkig eigen doelpunt van Milos Veljkovic. Na een uur spelen ontsnapte Schalke aan een nieuwe achterstand. Een voorzet van Ishak Belfodil vloog tussen de benen van Ralf Fährmann door, maar de inzet van Florian Kainz ging vervolgens centimeters naast. Zeven minuten voor tijd volgde er toch een winnende treffer. Uit een corner schoot de geheel vrijstaande Leon Goretzka Schalke naar de zege: 1-2.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 1-0

Trainer Andries Jonker had bij de gasten geen basisplek ingeruimd voor Paul Verhaegh en Riechedly Bazoer, die de wedstrijd beiden op de bank begonnen. Het tweetal zag weinig mogelijkheden voor rust, maar toch werd er gescoord. Na 42 minuten maakte Stuttgart via Chadrac Akolo het openingsdoelpunt, zijn tweede doelpunt in shirt van Stuttgart sinds zijn komst van FC Sion deze zomer. Jonker besloot in de rust in te grijpen en liet Verhaegh invallen. Wolfsburg had in de tweede helft de overhand, maar kon dat niet omzetten in kansen. De beste kans was dan ook voor Stuttgart na 75 minuten spelen via Akolo, maar de doelpuntenmaker vond Koen Casteels op zijn pad naar een tweede treffer. De 22-jarige aanvaller werd wel de matchwinner, want in de slotfase vonden beide ploegen niet meer het net.