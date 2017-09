Internazionale slaat laat toe en bezorgt Spalletti beste seizoensstart ooit

Internazionale heeft zaterdag drie punten gepakt. Het team van Luciano Spalletti zegevierde met moeite over Crotone, dat na vier speeldagen nog steeds niet heeft gescoord: 0-2. Milan Skriniar en Ivan Perisic zorgden ervoor dat Spalletti met vier zeges uit evenveel duels de beste start aan een Serie A-seizoen in zijn loopbaan beleeft. Inter heeft nu drie punten meer dan Juventus en Napoli, die zondag in actie komen.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Crotone: Aleksander Tonev was Joao Miranda te slim af en zag zijn inzet door Samir Handanovic gekeerd worden. Pogingen van afstand van Perisic en Ante Budimir werden eveneens gestopt, terwijl een inzet van Joao Mario na een counter op het aluminium eindigde. Tot meer waren de ploegen in de eerste helft in het Stadio Ezio Scida niet in staat.

Vijf minuten na rust had Tonev de 1-0 op zijn schoen, maar Handanovic stond een treffer van de aanvaller in de weg. Inter overtuigde ook in de tweede helft niet echt en mocht Handanovic danken dat Crotone in de 68e minuut niet de leiding nam. De doelman tikte met zijn vingertoppen een kopbal van Marcus Rohden over de lat. Acht minuten voor tijd sloeg Inter toe: na een scrimmage in het strafschopgebied schoot Skriniar het leer vanaf enkele meters afstand achter Alex Cordaz. In de extra tijd rondde Perisic een heerlijke pass van Joao Mario af: 0-2.