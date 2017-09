‘De transfer vond geen doorgang, omdat ik geen prioriteit was voor Barcelona’

Jean Michaël Seri probeert zijn mislukte transfer naar Barcelona te laten rusten. De middenvelder droomde deze zomer van een overstap naar Camp Nou en de belangstelling leek wederzijds, maar op het laatste moment zette Barça toch een streep door zijn komst. De technische staf achtte Seri niet noodzakelijk en daarom speelt hij nog altijd voor OGC Nice. Hij was aanvankelijk erg bedroefd, maar dat gevoel heeft hij achter zich gelaten.

De Ivoriaan werd voor de interlandbreak buiten de selectie gehouden voor het duel met Amiens (3-0 nederlaag), omdat hij moeite had de gebeurtenissen te verwerken. Vorige week zaterdag maakte Seri zijn rentree tegen AS Monaco (4-0 zege). Donderdag kwam hij ook in actie tijdens het met 1-5 gewonnen Europa League-duel met Zulte Waregem. "Ik houd er niet van om te veel in detail te treden", vertelt Seri aan L'Équipe, als hij nog eens wordt gevraagd naar de rumoerige transferzomer. "Ik zeg tegen mezelf dat ik niet naar Barcelona ben gegaan omdat dat niet zo was voorbestemd. Ergens moet je er een streep onder zetten. Het heeft geen zin om te blijven nagaan wie er goed en fout zat."

"Mijn conclusie is dat de transfer niet heeft plaatsgevonden, omdat ik geen prioriteit was voor Barcelona", legt Seri uit. "Nu wil ik het gewoon goed doen en een beter seizoen draaien dan het vorige. Niet omdat ik naar een grote club als Barcelona wil, maar gewoon omdat ik er een goed seizoen van wil maken. Ik ben het allemaal alweer vergeten. Het boek is gesloten." Onlangs pakte Mundo Deportivo uit met een interview met Seri, die onder meer gezegd zou hebben dat de 'muren trilden' toen hij de clubleiding van Nice om opheldering vroeg. Volgens de 26-jarige controleur heeft hij dat echter nooit zo gezegd.

"Als ik dat echt had gezegd, dan hadden de supporters van Nice me uitgefloten. Hun reactie zou dan anders zijn geweest", doelt Seri op het applaus dat hij kreeg tegen Monaco. "Ik hoef daar niet over te liegen. Ik ben nooit geïnterviewd door een Spaanse journalist of door Mundo Deportivo", verzekert Seri, die in hetzelfde interview een winterse transfer uitsluit. Hij is van plan om het seizoen in ieder geval af te maken bij Nice. Zijn contract in de Allianz Riviera loopt af in de zomer van 2019.