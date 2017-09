Crystal Palace verliest ook zonder De Boer en breekt Premier League-record

Roy Hodgson heeft zaterdag niet voor een schokeffect bij Crystal Palace kunnen zorgen. Ook in de eerste wedstrijd zonder de ontslagen Frank de Boer gingen de Londenaren onderuit; in eigen huis werd van Southampton verloren. Steven Davis maakte na zes minuten al de winnende treffer en zodoende wachten the Eagles nog altijd op het eerste punt én het eerste doelpunt: 0-1. Virgil van Dijk maakte in de slotfase zijn eerste minuten sinds januari, als vervanger van Dusan Tadic.

Het vroege doelpunt van Davis zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft. Tadic ontdeed zich in het strafschopgebied van Timothy Fosu-Mensah en zette voor. Wayne Hennessey kreeg zijn handen tegen de bal, die echter in de voeten van Davis belandde. De Welsh international schoot het leer tegendraads tegen de touwen: 0-1. Crystal Palace had via Christian Benteke en de in de basis teruggekeerde Ruben Loftus-Cheek kansen op de gelijkmaker, maar de afwerking liet te wensen over.

Vier minuten na rust had Jason Puncheon een dot van een kans op de 1-1, na voorbereidend werk van Jeffrey Schlupp. Fraser Forster kon op de lijn echter redding brengen. De start van Crystal Palace aan de tweede helft mocht er zijn, maar naarmate de tijd verstreek kreeg Southampton meer grip op het duel. Crystal Palace kwam opnieuw niet tot scoren en groeide vanaf de tachtigste minuut uit tot de club die het langst wacht op het eerste Premier League-doelpunt van het seizoen, in totaal 454 minuten.