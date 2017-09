‘Ik werd op jonge leeftijd weggestuurd door Feyenoord’

Vincent Janssen had na het verstrijken van de transferdeadline nooit gedacht dat hij nu voor Fenerbahçe zou spelen. De aanvaller wees West Bromwich Albion en Brighton & Hove Albion af en leek het seizoen zodoende af te maken bij Tottenham Hotspur, maar de Turkse markt was nog open en dus tekende hij bij Fenerbahçe. Janssen kan zondagavond tegen Alanyaspor zijn tweede wedstrijd voor de Turken spelen.

Janssen zegt in een interview op het clubkanaal van De Gele Kanaries dat hij naar Kadiköy is vertrokken om minuten te maken: “Ik dacht dat ik bij Tottenham zou blijven omdat de markt dicht was, maar in Turkije ging-ie later dicht. Fenerbahçe deed een aanbieding en toen ging alles erg snel. Vanaf het eerste moment heb ik hier geweldige dingen gezien. Wat ik op het vliegveld zag, dat heb ik nog nooit meegemaakt”, zo doelt de linkspoot op het onthaal dat hij kreeg van de supporters.

“In zo’n omgeving voel je je fantastisch. Ook alle trainingsfaciliteiten zijn geweldig; men bereidt zich hier goed voor op de wedstrijden”, aldus Janssen. “Ik heb veel nagedacht. Ik heb ook de nodige teleurstellingen meegemaakt in mijn carrière. Ik werd op jonge leeftijd weggestuurd bij Feyenoord en ging naar een ploeg in de tweede divisie. Ik heb mij daar ontwikkeld en ging toen naar AZ. Na een goed seizoen vertrok ik naar Tottenham. Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik in de Premier League heb gespeeld.”

“Het was een droom om in die competitie te spelen, maar het ging niet zoals verwacht. Ik wilde meer wedstrijden spelen en daarom ben ik naar hier vertrokken. De Engelse competitie is een moeilijke en grote competitie. Ik ging bovendien naar een van de grootste clubs van die competitie. In Engeland wil men vanaf de eerste dag resultaat zien. Ik had tijd nodig. Als je in de eerste maanden niet presteert, dan wordt het moeilijk. Misschien is mij dat wel overkomen, want het was een moeilijke start voor mij”, besluit Janssen.