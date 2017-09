Topaankoop van Koeman wees Man United af: ‘Het was niet makkelijk’

Everton verzekerde zich begin juli van de diensten van Michael Keane. De club uit Liverpool betaalt maximaal 34 miljoen euro voor de verdediger en inmiddels heeft de aanwinst er negen wedstrijden opzitten in het shirt van the Toffees. Hij heeft er geen spijt van dat hij voor Everton heeft gekozen, vertelt hij in The Times.

De tweevoudig A-international van Engeland had ook voor Manchester United kunnen kiezen: “Ze hadden contact met mijn zaakwaarnemer en toonden verregaande interesse. Ze wilden me hebben, maar daarna gebeurde er een aantal dingen en dacht ik dat Everton de beste plek voor mij zou zijn om naartoe te gaan. Ik zou hier veel meer speeltijd krijgen, waarschijnlijk meer dan bij Man United, en dat was een grote reden voor mij om naar Everton te gaan.”

De in Manchester geboren Keane komt uit de jeugdopleiding van Man United en speelde er vijf wedstrijden in het eerste elftal. Na huurperiodes bij Leicester City, Derby County, Blackburn Rovers en Burnley maakte hij in de winter van 2015 voor ruim tweeënhalf miljoen de definitieve overstap naar the Clarets. Keane ontwikkelde zich daar zo goed dat hij na 108 wedstrijden de overstap kon maken naar Everton.

“Ik was altijd een groot fan van Man United, maar moest rationeel denken. Ik moest bepalen wat het beste zou zijn voor mijn ontwikkeling. Mijn familie bestaat ook volledig uit Man United-fans, dus het was geen makkelijke beslissing. Mijn vader zou blij zijn geweest als ik voor United had gekozen, maar hij is ook wel weer blij dat ik voor Everton heb gekozen en niet voor Liverpool. United is een van de grootste clubs ter wereld, dus het was geen makkelijke beslissing.”

“Ik heb er de hele zomer over nagedacht, iets langer misschien wel. Ik heb met mijn familie gesproken, met mijn vrienden, mijn zaakwaarnemer en anderen. Heel veel verschillende mensen. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik naar Everton moest gaan en ik ben blij dat ik daarvoor heb gekozen, want dit is op de lange termijn het beste voor mij”, besluit Keane, die het zondag met Everton opneemt tegen nota bene Manchester United.