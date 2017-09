‘Ik zei: ‘als ik Real Madrid verlaat, doe ik dat alleen voor Chelsea’’

Chelsea en Real Madrid bereikten in juli een akkoord over de transfer van Álvaro Morata. De Londenaren, die naar verluidt 85 miljoen euro betaalden, troefden onder meer Manchester United af. De 24-jarige spits bevestigt in een interview met de Daily Mail dat hij in de belangstelling stond van the Mancunians.

“Ik had deze zomer verschillende aanbiedingen. Niet alleen van Chelsea en Man United, maar ook uit andere competities. Ik had het goed voor elkaar. Het belangrijkste en beste gesprek dat ik had, was met Antonio Conte. Hij wilde mij graag hebben. Ik wist bij het begin van de zomer niet dat Chelsea geïnteresseerd was, dacht dat ze voor een andere speler wilden gaan, misschien voor Romelu Lukaku of iemand anders. Ik wist het niet en wist dus ook niet of Chelsea een optie was. Maar ik heb altijd weer voor Conte willen spelen.”

“Ik heb twee maanden met hem gewerkt, maar het voelde toen al alsof ik hem eeuwig kende. Toen hij mij daarom weer wilde hebben, hoefde ik niet twee keer na te denken. Ik heb er alles aan gedaan om de deal mogelijk te maken. Toen ik Conte sprak, zei ik: ‘als ik Real Madrid verlaat, doe ik dat alleen voor Chelsea’”, aldus Morata, die tot dusverre drie keer scoorde in vier Premier League-wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever. Met Chelsea neemt de international het komende zondag op tegen Arsenal.

Morata doorliep de jeugdopleiding van Real en kwam in zijn eerste vier seizoenen tot 52 officiële duels, waarin hij 11 keer scoorde. In de zomer van 2014 vertrok de Spanjaard voor twintig miljoen euro naar Juventus, waar hij tot 27 doelpunten in 93 officiële wedstrijden kwam. Real koos een jaar geleden ervoor om de terugkoopclausule van dertig miljoen euro te activeren, mede omdat de aanvaller werd gezien als een speler die in de toekomst veel geld zou kunnen opleveren.

Hoewel Morata met 20 doelpunten in 43 officiële duels een belangrijk aandeel in het succesvolle seizoen van Real Madrid had, was hij toch niet onomstreden voor Zinédine Zidane en wilde de club geen 'nee' zeggen tegen een bod van 85 miljoen euro van Chelsea. De oefenmeester opteerde vaak voor zijn landgenoot Karim Benzema, ook al was zijn moyenne lager dan dat van Morata. Laatstgenoemde tekende tot medio 2022 op Stamford Bridge.