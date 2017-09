Liverpool zag geen alternatief voor Van Dijk: ‘500 miljoen keer bekeken’

Liverpool probeerde zich in de afgelopen transferperiode te versterken met Virgil van Dijk. De verdediger van Southampton mocht echter niet vertrekken van zijn club. The Reds haalden zodoende geen andere centrale verdediger omdat geen enkele speler aan de eisen van manager Jürgen Klopp voldeed.

In gesprek met Engelse media ontkent Klopp dat er alternatieven voor Van Dijk over het hoofd zijn gezien. Hij is tevreden met zijn huidige verdedigers: “We hebben hen allemaal meer dan vijfhonderd miljoen keer bekeken. En om de mensen gerust te stellen, wat als de nieuwe speler direct een fout maakt? Een fout die alle verdedigers gemaakt hebben. Maar dan hoor je: ‘hij is een aankoop van 65 miljoen, hij wordt nog wel beter’. Maar waarom zouden de anderen dat ook niet kunnen? Dat begrijp ik niet.”

“Het is niet dat we het negeren, ik heb gezegd dat als er een oplossing geweest was dat we het gedaan zouden hebben”, voelt Klopp op het halen van een alternatief voor Van Dijk. “Ik moest een beslissing nemen en vond dat onze huidige spelers niet slechter zijn dan zij. Als er niemand is, er geen oplossing is, en het geen kwalitatieve toevoeging is, dan moet je het daarmee doen en dat is wat we zullen doen.”