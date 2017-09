‘Man United heeft spelers verkocht die ik niet verkocht zou hebben’

José Mourinho won in zijn tweede jaar als trainer bij een club altijd de landstitel, maar de manager hecht zelf weinig waarde aan dat feit. De supporters van Manchester United zullen vurig hopen dat de Portugees zijn kunstje herhaalt, maar Mourinho vertelde op de persconferentie dat hij alle aandacht voor zijn tweede seizoenen niet begrijpt.

“Ik weet niet waarom de mensen over mijn tweede seizoen praten, want ik heb ook in mijn eerste en derde seizoenen gewonnen. Ik begrijp het echt niet”, zo wordt hij geciteerd door Sky Sports. “Ik denk wel dat een tweede seizoen een goede gelegenheid is voor een evolutie binnen een club, want in een eerste seizoen moet je soms, zoals ik bij Man United, dealen met het verleden. Ik kon bijvoorbeeld mijn eigen voorbereiding niet regelen, die stond al gepland. Ik had er totaal geen invloed op.”

“Toen ik bij Man United kwam, had de club investeringen gedaan in spelers en spelers verkocht, terwijl ik het waarschijnlijk anders had gedaan. Ik had in ieder geval bepaalde spelers die zijn verkocht, behouden. En ik zou bepaalde spelers die zijn gekocht, niet hebben gekocht. In een tweede seizoen kun je wat dat betreft meer invloed uitoefenen. Je kunt dan betere condities scheppen en kunt ook betere resultaten behalen.”

Man United kan terugkijken op een uitstekende start van het seizoen, want na vier speelronden staat men met tien punten op een gedeelde eerste plaats in de Premier League. Mourinho is echter niet euforisch: “Manchester City heeft ook tien punten, Chelsea heeft er negen, Tottenham Hotspur misschien zeven, Liverpool zeven. Dus wat is nou eigenlijk het verschil? Wat betreft onze ploeg ben ik wel tevreden. Ik vind dat we al een ander team zijn dan vorig seizoen”, zo gaat Mourinho verder.

“Niet alleen omdat we weer in de Champions League spelen, want dat is de competitie voor een club als Man United, maar ook omdat we goed zijn gestart in de Premier League en weer bovenaan staan. De manier waarop we voetballen, hoe we over het spelletje nadenken, hoe de fans weer naar de club kijken, het vertrouwen van de fans en de spelers, enzovoort. Ik ben tevreden met wat we tot dusver hebben laten zien dit seizoen”, besluit Mourinho, die het met Man United zondagmiddag opneemt tegen Everton.