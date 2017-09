‘Hij is top, maar niemand kan aan dezelfde tafel zitten als Messi’

Kylian Mbappé kent een uitstekende start bij zijn nieuwe werkgever Paris Saint-Germain, met twee doelpunten in twee wedstrijden, maar volgens Josep Guardiola geeft dat geen enkele garantie. De manager van Manchester City denkt dat de achttienjarige Fransman een buitengewone speler gaat worden, maar of hij het niveau van Lionel Messi gaat halen, dat weet hij niet.

Mbappé beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak bij AS Monaco, waar hij in 44 wedstrijden 26 doelpunten maakte. Hij was er medeverantwoordelijk voor dat the Citizens werden uitgeschakeld in de Champions League. Deze zomer verdiende hij een overstap naar PSG. De prestaties van de aanvaller geven geen garantie voor de toekomst, stelt Guardiola: “Niemand kan aan dezelfde tafel zitten als Messi”, vertelt de Spanjaard. “Misschien Mbappé, hij is een topspeler, hij zal een buitengewone speler worden, daar ben ik vrij zeker van. Maar we moeten nog afwachten of hij kan presteren wat Messi of Cristiano Ronaldo in tien of twaalf jaar gedaan hebben.”

“Ik denk dat Messi elke seizoen over zestig tot zeventig wedstrijden, in de grote wedstrijden, heeft laten zien dat hij in staat is om te scoren of een assist te geven. Hij is nooit geblesseerd, want hij zorgt goed voor zijn lichaam, hij speelt altijd om de drie dagen. Daarom denk ik dat wij Mbappé niet helpen met hypothetische verhalen, zeggen dat hij dé nieuwe speler gaat worden. Dus laten we Mbappé een fantastische carrière hebben zoals hij die zal hebben en we zullen zien wat de toekomst brengt.”