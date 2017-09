Botteghin reageert op Ajax-stelling: ‘Dan tonen ze geen respect’

Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden kunnen niks met de stelling dat Ajax vorig seizoen kampioen was geworden als het niet de finale van de Europa League had bereikt. De Amsterdammers schopten het tot de eindstrijd, waarin Manchester United uiteindelijk met 0-2 te sterk was. “En als de aarde plat is, dan konden we er allemaal vanaf vallen”, vertelt Van der Heijden in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Feyenoord was al vroeg uitgeschakeld in Europees verband en kon zich derhalve richten op de Eredivisie. Botteghin kan zich ook niet vinden in de stelling. “Als er echt mensen zijn die er zo over denken, dan tonen ze geen respect naar ons toe en dat is dan verder hun probleem.” Voor het eerst sinds het seizoen 1999 werd Feyenoord afgelopen seizoen landskampioen van Nederland, waarbij het centrale duo van de Rotterdammers een cruciaal onderdeel uitmaakten van het succes. Dankzij het landskampioenschap speelt de ploeg dit seizoen in de Champions League. Afgelopen woensdag volgde de vuurdoop tegen Manchester City, waartegen kansloos met 0-4 verloren werd.

"Champions League spelen is heel lastig", vervolgt Botteghin. "Voor alle spelers uit de Eredivisie. Maar kijk naar Paris Saint-Germain, allemaal topverdedigers en toch zes doelpunten geïncasseerd tegen Barcelona vorig seizoen. Bij een club als Feyenoord moet op zo'n avond alles kloppen, willen we een kans maken op een succesje in de Champions League. Dat is ons als team tegen Manchester City niet gelukt.”