Hodgson maakt schoon schip en laat complete staf De Boer vertrekken

Crystal Palace stuurde afgelopen maandag Frank de Boer de laan uit. Nadat in de eerste vier Premier League-wedstrijden van het seizoen geen enkel punt werd gepakt, en er ook niet één keer werd gescoord, kwam er na 77 dagen al een einde aan het dienstverband van de Nederlander in Londen. Het vertrek van De Boer heeft ook gevolgen voor dienst assistent Orlando Trustfull.

Trustfull ging afgelopen zomer net als De Boer ook aan de slag bij de club, maar hij moet nu ook vertrekken, laten the Eagles weten via de officiële clubkanalen. Ook van Sammy Lee en Ryland Morgans is per direct afscheid genomen. Deze beslissing is genomen na de aanstelling van de nieuwe manager Roy Hodgson en zijn assistent Ray Lewington dinsdag. Voor het drietal was er geen plek meer in de technische staf.

Zaterdagmiddag krijgt Crystal Palace bezoek van Southampton. Hodgson, die voor het eerst op de bank zal zitten, toonde zich vrijdag optimistisch over het vervolg van het seizoen. “Het kan nog een mooi jaar worden als Palace in de Premier League blijft en de fans blij zijn. Ik geloof erin dat we erin blijven, zonder twijfel. Ik had de baan ook niet genomen als ik er niet in had geloofd.”