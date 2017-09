‘Lazio heeft genoeg gezien van Rashica en wil in januari handelen'

Milot Rashica heeft zich in de kijker gespeeld bij Lazio. De buitenspeler blonk donderdagavond uit bij Vitesse in het met 2-3 verloren Europa League-duel met de Romeinen. De rechtsbuiten was ongrijpbaar voor de verdedigers van Lazio en de clubleiding wil hem nu naar Stadio Olimpico halen. Vitesse zou in januari een miljoenenbod kunnen verwachten.

De 21-jarige international van Kosovo was een plaag voor Lazio-linksback Jordan Lukaku, die, met al geel op zak, vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Volgens de Italiaanse krant Il Messaggero willen de Romeinen in het nieuwe jaar een bod uitbrengen op de rechtsbuiten, die tien miljoen euro zou moeten kosten. De ploeg krijgt daarbij echter wel concurrentie van Napoli, maar Lazio hoopt dat de Albanese sportief directeur Igli Tare de doorslag gaat geven.

Tare probeerde Rashica in 2015 al over te nemen van Kosova Vushtrri, maar de speler verkoos destijds een overstap naar Vitesse. Rashica speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Vitesse, waarin hij 13 doelpunten maakte en 22 assists gaf. Zijn contract bij de bekerwinnaar van vorig seizoen loopt nog door tot de zomer van 2020.