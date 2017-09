Southampton-selectie begripvol: ‘Virgil wilde een stap maken’

Virgil van Dijk probeerde afgelopen transferperiode tevergeefs een vertrek bij Southampton af te dwingen. Liverpool toonde meer dan gemiddelde belangstelling, maar tot een overvang kwam het niet. De Nederlander speelt nu nog minstens tot januari bij the Saints. Volgens ploeggenoot Ryan Bertrand was er geen slechte sfeer toen Van Dijk onlangs weer de kleedkamer instapte.

De 26-jarige centrale verdediger speelde zijn laatste wedstrijd in het eerste elftal in januari en was sindsdien uitgeschakeld vanwege een enkelblessure. Inmiddels is Van Dijk hersteld en maakte hij maandag zijn rentree bij de reserves van de ploeg tegen Aston Villa (4-0 nederlaag). “Het is mooi om spelers te behouden”, vertelt Bertrand tegen Sky Sports. “Er was geen slechte sfeer toen de kleedkamer instapte. Iedereen heeft recht op zijn mening en wensen wat ze willen doen in hun leven, maar dat is niet van belang en we spelen als een team.”

“Hij heeft duidelijk aangegeven dat er een aantal grote teams interesse hadden en dat een stap wilde maken in zijn carrière. Maar hij had een contract bij Southampton en tot een transfer kwam het niet. De club wilde hem niet verkopen en dat is het, zo werkt het in het voetbal.” Van Dijk heeft nog een contract tot de zomer van 2022 bij Southampton, dat zaterdagmiddag in de Premier League op bezoek gaat bij Crystal Palace.