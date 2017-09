‘De connectie Neymar en Mbappé is ongelofelijk, alsof ze elkaar jaren kennen’

Marquinhos heeft het gevoel dat Kylian Mbappé en Neymar al jaren samenspelen. Het tweetal maakte deze zomer de overstap naar Paris Saint-Germain. Neymar werd voor 222 miljoen euro overgenomen van Barcelona en Mbappé wordt voor een seizoen gehuurd van AS Monaco, maar maakt volgend seizoen ook definitief de overstap naar de Franse hoofdstad.

“Het is ongelooflijk om de connectie tussen Neymar en Mbappé te zien. Het lijkt erop dat ze elkaar al jaren kennen”, vertelt Marquinhos tegenover diverse Franse media. “Ze moeten hard blijven werken, maar ik ben ervan overtuigd dat ze de perfecte verstandhouding met elkaar zullen vinden op het veld.” Neymar was in zijn eerste vijf wedstrijden voor PSG goed voor vijf doelpunten en vijf assists en Mbappé maakte in twee wedstrijden twee doelpunten.

Marquinhos stelt dat het tweetal snel hun plek gevonden heeft in het team. “Het was makkelijk voor Neymar om zich een onderdeel van het team te voelen. Hij is slim en hij weet dat dat heel belangrijk is. Bij Mbappé verliep het ook natuurlijk en snel.” Volgens de Braziliaanse centrale verdediger is het essentieel dat de aankopen van PSG zo snel mogelijk Frans moeten spreken, waarmee hij ook doelt op Dani Alves. “Dani begrijpt de Franse taal omdat hij naast veel Franse spelers speelt, maar hij vraagt me nog wel hoe je in het restaurant ‘jus d’orange’ moet zeggen. Bij Neymar gaat het wat lastiger.”

Bij de Franse topclub was Edinson Cavani de afgelopen seizoenen verantwoordelijk voor het nemen van de strafschoppen, maar daar lijkt verandering in te komen, als we trainer Unai Emery mogen geloven. “Neymar is hier om het team te helpen, om de kwaliteit te verbeteren. Maar hij is slim en weet ook dat het algemene belang van het team op de eerste plek komt. Ik heb gesproken met Cavani en Neymar en Cavani is degene die de strafschoppen neemt, maar Neymar zal, als het juiste moment daar is, dat snel voor zijn rekening gaan nemen.”