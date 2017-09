‘Dat zal nu toch wel een beetje aan Kasper beginnen te knagen’

Acht wedstrijden gespeeld en nul doelpunten en nul assists. Dat zijn de keiharde cijfers van het seizoen van Kasper Dolberg tot dusver. De Deen beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax, maar deze jaargang wil het nog niet vlotten. “Dat zal nu toch wel een beetje aan Kasper beginnen te knagen”, denkt John Bosman in gesprek met de NOS.

De negentienjarige spits was voor het laatst trefzeker op 14 mei in de competitiewedstrijd tegen Willem II en sindsdien staat hij 649 minuten droog. "Ik heb het zelf ook vaak genoeg meegemaakt dat ik een paar wedstrijden op rij niet scoorde. Dat is niet fijn voor een spits, want je wordt uiteindelijk op het aantal doelpunten beoordeeld.” Volgens Bosman is het nu zaak dat Dolberg niet te lang stil gaat staan bij zijn doelpuntendroogte. “Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan."

"Want je gaat toch twijfelen. Op een gegeven moment ga je zelfs nadenken tijdens een kans. En dat moet je dus niet doen. Als spits moet je op je intuïtie vertrouwen. Daarom hielp het mij in zo'n geval om op de training lekker op afwerken te trainen. Om het goede gevoel terug te krijgen.” Volgens de oud-spits moet de Deen een voorbeeld nemen aan zijn ploeggenoot Klaas-Jan Huntelaar. "Die blijft altijd koel als-ie een kans heeft gemist. Hij weet dat er altijd een volgende kans komt en denkt: dan ga ik die wel maken. Daar kan Dolberg van leren.”

Bosman hoopt dat het samenspelen van Dolberg en Huntelaar van vorige week tegen PEC Zwolle een vervolg krijgt. "Ik heb zelf bij Ajax vaak samengespeeld met Marco van Basten. Dat werkte erg fijn. We waren bliksemafleiders van elkaar. De ene keer scoorde Marco er drie en de andere keer maakte ik er twee. Het zou mooi zijn als Klaas-Jan en Kasper net zo'n duo kunnen vormen. En vorige week heeft Huntelaar twee keer gescoord, dus nu is Dolberg aan de beurt..." Ajax neemt het zondagmiddag om 14.30 in Den Haag op tegen ADO Den Haag.