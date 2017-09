‘Beste zomeraankoop Ajax’ heeft geduld: ‘Ik denk nog niet aan het eerste’

Dennis Johnson maakte tijdens de afgelopen transferperiode de overstap van sc Heerenveen naar Ajax. De negentienjarige Noor sloot zich aan bij Jong Ajax, waar hij in vier competitiewedstrijden goed was voor twee treffers. Aan een stap naar de hoofdmacht van de Amsterdammers denkt aanvaller nog niet.

Vrijdagavond was Johnson één keer trefzeker tegen Helmond Sport, een wedstrijd die Jong Ajax met 1-4 won. De buitenspeler schoot prachtig raak. “Ik kreeg de ruimte en ging voor het schot. Ik sta bij voorkeur aan de linkerkant. Dat is mijn beste positie. Ik creëer daar het meest, ik ben een klassieke linksbuiten”, vertelt de jongeling tegen FOX Sports.

Bij de ploeg van trainer Michael Reiziger is hij al uitgegroeid tot een van de dragende spelers en daar ligt voorlopig ook de focus van de Noor. “Ik denk nog niet aan het eerste. Ik speel nu voor Jong Ajax en we moeten proberen goed te presteren. Dan zullen we wel zien wat er gebeurt.”

Hans Kraay Jr. was vrijdagavond lyrisch over de aankoop van Ajax. Volgens de analist van FOX Sports hebben de buitenspelers van het eerste van Ajax er een sterke concurrent bij. "Ik zeg je dat dit de allerbeste aankoop is van de hele zomer", aldus de trainer van FC Lienden. "Ik heb hem nog niet in Ajax 1 zien spelen, maar in potentie is hij de beste buitenspeler van Ajax. Dat kan nog wat worden, samen met Kluivert. Ik denk dat hij beter is dan Younes, dan Cerny en dan Neres."