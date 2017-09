‘Bij drie backs die we wilden, werd het drie keer geblokkeerd door hun clubs’

PSV liet de afgelopen transferzomer bepalende spelers vertrekken, maar haalde daar niet altijd de gewenste vervangers voor terug. Andrés Guardado, Héctor Moreno, Jetro Willems en Davy Pröpper verlieten Eindhoven voor een avontuur in een andere competitie, terwijl technisch manager Marcel Brands er niet in slaagde het vertrek van het viertal volledig op te vangen. Algemeen directeur Toon Gerbrands begrijpt de kritiek op het aankoopbeleid, maar legt zijn kant van het verhaal uit.

Gerbrands heeft er alle begrip voor dat men vraagtekens zet bij de afgelopen transferperiode van PSV. "Want mensen redeneren: twee jaar Champions League gespeeld, Memphis Depay voor veel geld verkocht, Georginio Wijnaldum ook. Waar is het verdiende geld gebleven? Nou, het is onder meer gestopt in een schuld van bijna vijftig miljoen euro die nog in de boeken stond", zegt Gerbrands tegen het Algemeen Dagblad. De schuld is inmiddels verdwenen. "En we schrijven al een aantal jaren zwarte cijfers. Maar: we gaan geen risico's nemen, nu we dit jaar géén Champions League spelen."

Daarnaast is het ook niet zo dat PSV alle miljoenen van de transferkomsten al te besteden heeft. "Twintig miljoen extra Champions League-inkomsten, dat betekent ook zes miljoen extra kwijt aan premies en dergelijke. En transfersommen, die komen in termijnen binnen. Dat geld heb je niet in één keer in je portemonnee.”

Derrick Luckassen, Marco van Ginkel en Hirving Lozano werden aangetrokken, maar een nieuwe linksback na het vertrek van Jetro Willems kwam niet naar Eindhoven. "Bij drie backs die we wilden halen, werd het drie keer geblokkeerd door hun clubs", aldus Gerbrands. "Tja, dan kun je nog doorschakelen naar nummer vier of vijf op het lijstje, maar dan ga je ver door de ondergrens. Dan gaan we liever door met talenten die al in huis zijn. Financieel hadden we een linksback voorzien. Dat had dus niets met geld te maken."