Gullit ziet ‘potentiële international’ in Serie A: ‘Daar zit ik bovenop’

Assistent-bondscoach Ruud Gullit is deze week geschrokken van het niveauverschil tussen de Nederlandse en Engelse top, dat duidelijk aan het licht kwam bij de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester City (0-4). Vitesse maakte op de oud-voetballer een betere indruk, maar bij het duel met Lazio schrok hij van de manier waarop er in Arnhem verdedigd werd door de ploeg van trainer Henk Fraser. Gullit is van mening dat er in Nederland meer dan genoeg verdedigend talent rondloopt, maar dat de nadruk te veel wordt gelegd op het voetballende aspect.

Gullit vindt dat er in Nederland genoeg verdedigers rondlopen zoals Jaap Stam in zijn tijd was. Er is echter een probleem: deze spelers worden niet gescout. “Eenmaal toch doorgedrongen tot een prof-opleiding wordt de focus veel te weinig op het verdedigen gelegd”, schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. “Er wordt niet gevraagd: kan hij goed verdedigen, anticipeert hij als verdediger of hoe is iemand in de één-tegen-één duels? Nee, de vraag is vaak: wat kan hij aan de bal, hoe is zijn opbouw, heeft hij een goede pass en kan hij mee in het positiespel? Leuk allemaal, maar het zou eerst om iemands verdedigende kwaliteiten en het karakter wat daarbij hoort moeten gaan.”

De rechterhand van bondscoach Ruud Gullit vindt dat er anders getraind moet worden, waarbij de verdedigers zich meer moeten richten op verdedigen en minder op het voetballende gedeelte. “Zolang die omslag in denken niet wordt gemaakt in de opleiding, zal het Nederlandse voetbal tegen dezelfde verdedigingsfouten aanlopen, die we afgelopen week zagen van onze verdedigers op de Europese velden.

Gullit kijkt vanuit zijn functie bij Oranje anders dan voorheen naar wedstrijden uit de Champions League en Europa League. “M’n aandacht richt zich voornamelijk op de internationals zoals Karim Rekik (Hertha BSC), Memphis Depay (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Lazio Roma) en potentiële internationals als Marten de Roon en Hans Hateboer bij Atalanta Bergamo”, laat hij weten. “Daar zit ik bovenop: staan er spelers op die op een hoog niveau opstaan om hun elftal bij de hand te nemen. Hopelijk staat er morgen bij de topper PSV-Feyenoord een Nederlandse international op om zijn ploeg te leiden.”