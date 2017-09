Van Marwijk verrast: ‘Ze wisten dat ik dat absoluut niet zou doen’

Bert van Marwijk plaatste zich met Saudi-Arabië voor het WK in Rusland, maar zal volgend jaar zelf niet langs de lijn staan. Zijn contract liep af en onderhandelingen over een nieuwe verbintenis zijn op niets uitgelopen. In gesprek met het Algemeen Dagblad laten hij en zijn assistent annex schoonzoon Mark van Bommel weten de vreemde gang van zaken binnen de Saoedische voetbalbond te betreuren. “Echt ongelooflijk dit”, aldus oud-international Van Bommel.

Vorige week nog kwalificeerde Saudi-Arabië zich voor het WK door met 1-0 van Japan te winnen. Niets leek een nieuw contract in de weg staan, maar dat liep anders. Donderdagavond zag Van Bommel dat de Argentijn Edgardo Bauza was aangesteld als nieuwe keuzeheer. “De laatste dagen merkte ik al dat er opeens vreemde dingen gebeurden”, vertelt Van Bommel.

Van Marwijk merkte dat de onderhandelingen over een nieuw contract moeizaam verliepen. “De bond begon opeens allerlei eisen te stellen. Dat ik minimaal 23 dagen per maand in Saudi-Arabië moest gaan wonen, terwijl ze wisten dat ik dat absoluut niet zou doen. Tegelijk werden er allerlei mensen uit mijn staf ontslagen, onder wie de teammanager. Toen heb ik gelijk gezegd: op deze manier valt er niet te onderhandelen.”

De ex-bondscoach van Oranje tekende op eigen verzoek tot twee keer toe een jaarcontract. Wanneer hij zich met Saudi-Arabië zou plaatsen voor het mondiale eindtoernooi, kon er opnieuw onderhandeld worden. Dat de twee partijen er niet uit zouden komen, had Van Marwijk op voorhand niet verwacht. “De bond heeft al meerdere keren gevraagd of ik niet voor meerdere jaren wilde blijven”, klonk het eerder. “Het moet wel heel raar lopen, wil dat niet goed komen.”

In Saudi-Arabië heeft men vol ongeloof gereageerd op het vertrek van Van Marwijk. “De spelers zijn misschien nog wel het meest verbaasd”, besluit hij. “Voor hen vind ik het het ergst. We zijn bedolven onder de app’jes en telefoontjes. Zij begrijpen er niets van. Natuurlijk vind ik het zelf ook jammer, maar ik snap dat de voetbalwereld soms nu eenmaal zo werkt.”