NEC-fans schreeuwen om vertrek Bogers: ‘Wel iets van meegekregen’

NEC wil na de degradatie van vorig seizoen zo snel mogelijk terugkeren naar de Eredivisie, maar vooralsnog wil het niet vlotten met de ploeg van trainer Adrie Bogers in de Jupiler League. Vrijdagavond wisten de Nijmegenaren op eigen veld niet te winnen van FC Emmen (1-1) en blijft het steken op de teleurstellende zevende plaats met acht punten uit vijf wedstrijden. De supporters verliezen hun geduld.

Vrijdagavond keerde het thuispubliek zich tegen Bogers, vlak nadat FC Emmen via Nick Bakker in blessuretijd op gelijke hoogte was gekomen. ‘Bogers rot op’ werd van de tribunes gescandeerd. "Ik heb er wel iets van meegekregen, maar uiteindelijk ben ik met die wedstrijd bezig. En ben ik net zo teleurgesteld dat we niet winnen", laat de coach optekenen in gesprek met Omroep Gelderland.

Bij een overwinning had de situatie er een stuk rooskleugiger uitgezien. "We kregen het deksel op de neus, want ik had het idee dat we gewoon gingen winnen”, aldus Bogers. “En dan is het des te zuurder dat hij nog valt in de blessuretijd. We begonnen heel goed en dan moet je eigenlijk drie goals maken, waaronder die strafschop. We belonen onszelf dus niet. Op basis van de kansenverhouding was het onverdiend, want zij hebben niet veel kansen gehad. Maar we willen beter, dat is duidelijk."