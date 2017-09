Kortsmit complimenteert Weghorst: ‘Knap als je daarna twee keer scoort’

Wout Weghorst kreeg het vrijdagavond voor elkaar om twee strafschoppen achter elkaar te missen. Tot twee keer toe stuitte hij op Sparta Rotterdam-doelman Roy Kortsmit. Uiteindelijk trok Weghorst met AZ aan het langste eind, want de spits maakte zijn fouten goed door zijn ploeg met twee doelpunten naar een 0-2 overwinning te leiden.

Kortsmit stopte in de eerste helft na twintig minuten spelen een strafschop, maar scheidsrechter Siemen Mulder liet deze overnemen omdat de keeper te vroeg had bewogen. Weghorst koos bij zijn tweede pingel voor de andere hoek, maar ook toen zat Kortsmit erbij. "Een gemiste penalty overkomt de beste, maar twee is wel erg knullig", zei Weghorst na afloop tegenover de NOS. Twijfel sloeg toe bij de aanvaller toen hij zijn tweede penalty nam. "En dat is het enige dat je niet moet doen bij een penalty. Dan mist de overtuiging."

Weghorst stelde orde op zaken en scoorde uiteindelijk alsnog twee keer. “Ik heb Wout net complimenten gemaakt”, citeert Voetbal International de keeper van AZ. “Knap als je twee penalty's mist en daarna twee keer scoort. Het doet toch wat met je. Die eerste die ik stopte was een ingeving, een reactie. De andere hoek was zijn favoriete. Als die had gezeten had ik op mijn kop gehad van de trainer.”

Kortsmit heeft inmiddels een speciale status verworven. “Penaltykiller, tja. Ik heb de laatste vier in de Eredivisie gestopt, dus je krijgt dan wel een naam. Tegen NEC, Heracles en nu twee keer tegen AZ”, klinkt het. 'Als je verliest heb je er uiteindelijk niks aan. Maar het is natuurlijk wel leuk. Ik hoopte nog op een aansluitingstreffer. Dan had ik nog mee naar voren gekund voor een andere hoofdrol.”