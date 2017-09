Ajax-aanwinst maakt indruk: ‘De allerbeste aankoop van de hele zomer’

Jong Ajax won vrijdagavond met 1-4 op bezoek bij Helmond Sport. Mateo Cassierra werd met twee doelpunten en een assist de man van de wedstrijd, maar de mooiste goal van de avond kwam op naam van Dennis Johnsen. De buitenspeler werd de afgelopen transferperiode overgenomen van sc Heerenveen en volgens Hans Kraay Jr. heeft Ajax met hem de beste zomerse aankoop gedaan van de Eredivisie.

Vlak voor tijd tekende Johnsen met een geweldige uithaal voor de 1-4. Eerder dit seizoen maakte hij ook al indruk met zijn mooie doelpunten en sterke spel. "Ik zeg je dat dit de allerbeste aankoop is van de hele zomer", aldus de trainer van FC Lienden bij FOX Sports. "Die hebben ze voor 2,4 miljoen weggehaald. Jurgen Streppel (trainer Heerenveen, red.) vertelde me dat hij er heel erg ziek van is."

Kraay Jr. liet eerder al optekenen dat hij verwacht dat Ajax Johnsen voor vele miljoenen gaat verkopen. "Het is wel heel sneu voor Heerenveen, die hebben hem uit Noorwegen weggehaald. Ik heb me laten vertellen dat Riemer van der Velde hem met eigen ogen gescout heeft en hierheen gehaald heeft”, klinkt het. "Het achteloze…alles is mooi aan deze jongen. Hij zoekt je op, hij gaat recht op je af, dat vinden verdedigers heel erg…"

Volgens Kraay Jr. moeten de huidige buitenspelers van het eerste elftal van Ajax zich zorgen gaan maken. "Ik heb hem nog niet in Ajax 1 zien spelen, maar in potentie is hij de beste buitenspeler van Ajax. Dat kan nog wat worden, samen met Kluivert. Ik denk dat hij beter is dan Younes, dan Cerny en dan Neres."